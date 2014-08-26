В Энгельсе женщина с двумя детьми ушла из дома

26.08.2014, 09:36

В Энгельсе женщина с двумя детьми ушла из дома
В следственный отдел по городу Энгельсу СУ СКР по Саратовской области поступило сообщение о пропаже двоих детей. Об этом сообщил старший следователь городского СО Вячеслав Родионов.

По его словам, «мама с двумя девочками 6-ти и 3-х лет ушла из квартиры по улице Луначарского и не вернулась».

«Ее сожитель обнаружил пропажу вечером 19 августа после того, как вернулся с работы. Он рассказал об этом своей знакомой, которая и стала заявительницей. Пропавшая женщина уже не раз уходила из дома и могла исчезнуть на несколько дней, однако ни разу она не брала с собой детей. Вчера в ходе оперативных мероприятий выяснилось, что гражданка находится у своего нового сожителя. По ее словам, поводом для ухода из семьи стали плохие отношения с прежним гражданским мужем. Со слов опрошенных лиц, женщина злоупотребляет алкогольными напитками. В момент обнаружения она была трезва», — рассказал Родионов.


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