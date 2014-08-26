Владельцев собак обязали демонтировать памятники на могилах своих питомцев

В Энгельсе в лесной зоне близ озера Сазанка обнаружено несанкционированное кладбище домашних животных.



Массовое захоронение выявлено в ходе рейда специалистами комитета ЖКХ администрации ЭМР.



Как сообщает администрация Энгельса, захоронение трупов домашних животных без ветеринарного освидетельствования, а также вне специально отведенных мест является незаконным.



«Администрация Энгельсского муниципального района рекомендует гражданам, захоронившим трупы домашних животных на озелененной территории ОГУ „Энгельсский лесхоз“ (в районе оз. Сазанка), в срок до 15 сентября 2014 года устранить выявленные нарушения ветеринарного законодательства, а именно: демонтировать установленные намогильные сооружения, а также не допускать таких нарушений впредь.



15 сентября специализированной организацией будут проведены мероприятия по ликвидации несанкционированных захоронений трупов домашних животных, в том числе работы по демонтажу могильных сооружений», — говорится в официальном сообщении.