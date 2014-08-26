Владельцев собак обязали демонтировать памятники на могилах своих питомцев

26.08.2014, 09:45

Владельцев собак обязали демонтировать памятники на могилах своих питомцев
В Энгельсе в лесной зоне близ озера Сазанка обнаружено несанкционированное кладбище домашних животных.

Массовое захоронение выявлено в ходе рейда специалистами комитета ЖКХ администрации ЭМР.

Как сообщает администрация Энгельса, захоронение трупов домашних животных без ветеринарного освидетельствования, а также вне специально отведенных мест является незаконным.

«Администрация Энгельсского муниципального района рекомендует гражданам, захоронившим трупы домашних животных на озелененной территории ОГУ „Энгельсский лесхоз“ (в районе оз. Сазанка), в срок до 15 сентября 2014 года устранить выявленные нарушения ветеринарного законодательства, а именно: демонтировать установленные намогильные сооружения, а также не допускать таких нарушений впредь.

15 сентября специализированной организацией будут проведены мероприятия по ликвидации несанкционированных захоронений трупов домашних животных, в том числе работы по демонтажу могильных сооружений», — говорится в официальном сообщении.


Источник.

Другие новости по теме:

В поселке введен карантин из-за бешеной лисыВ поселке введен карантин из-за бешеной лисы
В Энгельсе созданы выездные пункты по вакцинации кошек и собакВ Энгельсе созданы выездные пункты по вакцинации кошек и собак
Жители города могут привить своих четвероногих питомцев от бешенстваЖители города могут привить своих четвероногих питомцев от бешенства
Пройдет фестиваль домашних животныхПройдет фестиваль домашних животных
Новости в Энгельсе
09:45 Владельцев собак обязали демонтировать памятники на могилах своих питомцев
09:36 В Энгельсе женщина с двумя детьми ушла из дома
10:38 В сауне Энгельса задержана 16-летняя проститутка
10:19 Движение по мосту «Саратов — Энгельс» откроют праздничным салютом
09:22 Следствие выясняет причины смерти молодого мужчины
13:00 Продавец подозревается в краже денег из касс двух магазинов
09:46 Экипаж ППС обнаружил труп повешенного на дереве
17:29 В Энгельсе пройдет фестиваль прикладного творчества «Бульвар мастеров»
17:04 На торжественное открытие моста «Саратов — Энгельс» пригласили байкеров
15:51 Нюша поздравит жителей Энгельса с Днем города
Погода
РЇРЅРґРµРєСЃ.РџРѕРіРѕРґР°
Календарь
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Архив
Август 2014 (47)
Июль 2014 (42)
Июнь 2014 (61)
Май 2014 (43)
Апрель 2014 (57)
Март 2014 (65)

© 2010–2013 «В Энгельсе.ру» — новости города Энгельса.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-38655 выдано 20 января 2010 года Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
При использовании материалов сайта — гиперссылка обязательна.
Замечания и предложения направляйте по адресу mail@vengelse.ru.