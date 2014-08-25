В сауне Энгельса задержана 16-летняя проститутка

В минувшую субботу на территории Энгельса сотрудники полиции пресекли работу притона в одной из саун. По информации, среди задержанных была несовершеннолетняя.



Как рассказали в правоохранительных органах, в помещении на улице Станционной задержали 21-летнюю «жрицу любви», а также 16-летнюю гражданку, которую занималась проституцией.



В результате на обеих были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.11 КоАП (занятие проституцией). Проводится проверка.