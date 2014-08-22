Нюша поздравит жителей Энгельса с Днем города

На праздновании Дня города в Энгельсе (30 августа) на центральной площади выступит певица Нюша. Об этом сообщает администрация Энгельсского МР.



Концерт поп-дивы начнется в 20:50 и завершится в 22:00. Организаторы обещают удивить гостей «грандиозным фейерверком».



«Нюша — самая популярная молодая исполнительница нашей страны, автор хитов „Вою на луну“, „Не перебивай“, „Выбирать чудо“. Певица входит в тройку самых ротируемых исполнителей в России и СНГ, а в категории „кумир молодежи“ является абсолютным лидером», — говорится в сообщении администрации.