На торжественное открытие моста «Саратов — Энгельс» пригласили байкеров

Открытие моста «Саратов — Энгельс» запланировано на следующую пятницу, 29 августа.



Об этом сообщил источник в правительстве.



По словам собеседника, к этому времени рабочие должны полностью завершить ремонт.



В церемонии запланировано участие губернатора региона Валерия Радаева, зампредов, руководителей министерств.



Рассматривается вопрос приглашения творческих коллективов и байкеров.



На отремонтированном сооружении будет организовано реверсивное движение по центральной полосе. Обсуждается идея разрешить проезд и для грузового транспорта.