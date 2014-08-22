На торжественное открытие моста «Саратов — Энгельс» пригласили байкеров
22.08.2014, 17:04
Открытие моста «Саратов — Энгельс» запланировано на следующую пятницу, 29 августа.
Об этом сообщил источник в правительстве.
По словам собеседника, к этому времени рабочие должны полностью завершить ремонт.
В церемонии запланировано участие губернатора региона Валерия Радаева, зампредов, руководителей министерств.
Рассматривается вопрос приглашения творческих коллективов и байкеров.
На отремонтированном сооружении будет организовано реверсивное движение по центральной полосе. Обсуждается идея разрешить проезд и для грузового транспорта.
Об этом сообщил источник в правительстве.
По словам собеседника, к этому времени рабочие должны полностью завершить ремонт.
В церемонии запланировано участие губернатора региона Валерия Радаева, зампредов, руководителей министерств.
Рассматривается вопрос приглашения творческих коллективов и байкеров.
На отремонтированном сооружении будет организовано реверсивное движение по центральной полосе. Обсуждается идея разрешить проезд и для грузового транспорта.
Источник.
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