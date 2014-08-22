В Энгельсе пройдет фестиваль прикладного творчества «Бульвар мастеров»

31 августа на самой творческой улице Энгельса в рамках празднования «Дня города» состоится фестиваль прикладного творчества «Бульвар мастеров».



Организаторами мероприятия выступили Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района и ООО УК «Бульвар роз» совместно с Союзом мастеров декоративно-прикладного творчества при поддержке Арт-маркета «Анжели».



«Впервые Фестиваль объединит более 50 мастеров хенд-мейда на одной улице!



На фестивале пройдет множество мастер-классов по различным видам творчества. Гости фестиваля смогут не только познакомиться с такими техниками как скрапбукинг, канзаши, батик, и многими другими, но и научиться делать своими руками оригинальные подарки.



Фестиваль мастеров является развитием культурного центра и эстетических взглядов среди жителей области. Это площадка объединит творческих единомышленников, поможет завести дружеские контакты и подарит отличное настроение всем жителям области!



В программе мероприятия:



— мастер классы от мастеров hand-made;



— выставка изделий hand-made творчества;



— лотерея от мастеров;



— розыгрыш призов от спонсоров ярмарки для участников фестиваля;



— мини-диско!



Ждем всех гостей 31 августа с 10:00 до 21:00 по адресу ул. Тельмана, 150/1! До встречи на Бульваре роз!», — сообщают организаторы.