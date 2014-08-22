В Энгельсе пройдет фестиваль прикладного творчества «Бульвар мастеров»

22.08.2014, 17:29

В Энгельсе пройдет фестиваль прикладного творчества «Бульвар мастеров»
31 августа на самой творческой улице Энгельса в рамках празднования «Дня города» состоится фестиваль прикладного творчества «Бульвар мастеров».

Организаторами мероприятия выступили Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района и ООО УК «Бульвар роз» совместно с Союзом мастеров декоративно-прикладного творчества при поддержке Арт-маркета «Анжели».

«Впервые Фестиваль объединит более 50 мастеров хенд-мейда на одной улице!

На фестивале пройдет множество мастер-классов по различным видам творчества. Гости фестиваля смогут не только познакомиться с такими техниками как скрапбукинг, канзаши, батик, и многими другими, но и научиться делать своими руками оригинальные подарки.

Фестиваль мастеров является развитием культурного центра и эстетических взглядов среди жителей области. Это площадка объединит творческих единомышленников, поможет завести дружеские контакты и подарит отличное настроение всем жителям области!

В программе мероприятия:

— мастер классы от мастеров hand-made;

— выставка изделий hand-made творчества;

— лотерея от мастеров;

— розыгрыш призов от спонсоров ярмарки для участников фестиваля;

— мини-диско!

Ждем всех гостей 31 августа с 10:00 до 21:00 по адресу ул. Тельмана, 150/1! До встречи на Бульваре роз!», — сообщают организаторы.


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