Экипаж ППС обнаружил труп повешенного на дереве
23.08.2014, 09:46
Сегодня, около 4 часов утра, в Энгельсе экипаж ППС при патрулировании 2-го микрорайона Урицкого обнаружил тело молодого мужчины.
Об этом рассказал следователь по особо важным делам Энгельсского СО СУ СКР области Денис Абраменко.
По его словам, молодой человек (на вид 20-25 лет; личность устанавливается) повесился на суку дерева; на собственном ремне. «Следов причастности третьих лиц на месте происшествия не обнаружено. Документов при себе у погибшего не было. Телесных повреждений на теле нет», — сообщил Абраменко.
По данному факту проводится проверка.
Об этом рассказал следователь по особо важным делам Энгельсского СО СУ СКР области Денис Абраменко.
По его словам, молодой человек (на вид 20-25 лет; личность устанавливается) повесился на суку дерева; на собственном ремне. «Следов причастности третьих лиц на месте происшествия не обнаружено. Документов при себе у погибшего не было. Телесных повреждений на теле нет», — сообщил Абраменко.
По данному факту проводится проверка.
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