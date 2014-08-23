Экипаж ППС обнаружил труп повешенного на дереве

Сегодня, около 4 часов утра, в Энгельсе экипаж ППС при патрулировании 2-го микрорайона Урицкого обнаружил тело молодого мужчины.



Об этом рассказал следователь по особо важным делам Энгельсского СО СУ СКР области Денис Абраменко.



По его словам, молодой человек (на вид 20-25 лет; личность устанавливается) повесился на суку дерева; на собственном ремне. «Следов причастности третьих лиц на месте происшествия не обнаружено. Документов при себе у погибшего не было. Телесных повреждений на теле нет», — сообщил Абраменко.



По данному факту проводится проверка.