Продавец подозревается в краже денег из касс двух магазинов

Жительница Энгельса подозревается в краже денег из касс двух магазинов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.



По информации правоохранителей, деньги пропали из торговых точек на улице Тельмана (10 тыс. рублей) и в микрорайоне Энгельс-19. В кассе последнего магазина не досчитались 7 тысяч рублей.



Полиция задержала 31-летнюю местную жительницу. Гражданка работала продавцом в обеих точках. Возбуждено уголовное дело.