Продавец подозревается в краже денег из касс двух магазинов

24.08.2014, 13:00

Продавец подозревается в краже денег из касс двух магазинов
Жительница Энгельса подозревается в краже денег из касс двух магазинов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По информации правоохранителей, деньги пропали из торговых точек на улице Тельмана (10 тыс. рублей) и в микрорайоне Энгельс-19. В кассе последнего магазина не досчитались 7 тысяч рублей.

Полиция задержала 31-летнюю местную жительницу. Гражданка работала продавцом в обеих точках. Возбуждено уголовное дело.


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