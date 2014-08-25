Следствие выясняет причины смерти молодого мужчины

Вчера утром в квартире одного из домов в поселке Мелиорации Энгельса было обнаружено тело 33-летнего мужчины. Об этом сообщили в местном следственном отделе регионального СУ СКР.



Труп лежал на диване в одной из комнат, его обнаружили родственники погибшего. Внешних признаков насильственной смерти на теле не зафиксировано. В настоящее время устанавливается причина смерти; назначен ряд экспертиз.



По данному факту проводится проверка.