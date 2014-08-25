Следствие выясняет причины смерти молодого мужчины

25.08.2014, 09:22

Следствие выясняет причины смерти молодого мужчины
Вчера утром в квартире одного из домов в поселке Мелиорации Энгельса было обнаружено тело 33-летнего мужчины. Об этом сообщили в местном следственном отделе регионального СУ СКР.

Труп лежал на диване в одной из комнат, его обнаружили родственники погибшего. Внешних признаков насильственной смерти на теле не зафиксировано. В настоящее время устанавливается причина смерти; назначен ряд экспертиз.

По данному факту проводится проверка.


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