Следствие выясняет причины смерти молодого мужчины
25.08.2014, 09:22
Вчера утром в квартире одного из домов в поселке Мелиорации Энгельса было обнаружено тело 33-летнего мужчины. Об этом сообщили в местном следственном отделе регионального СУ СКР.
Труп лежал на диване в одной из комнат, его обнаружили родственники погибшего. Внешних признаков насильственной смерти на теле не зафиксировано. В настоящее время устанавливается причина смерти; назначен ряд экспертиз.
По данному факту проводится проверка.
Труп лежал на диване в одной из комнат, его обнаружили родственники погибшего. Внешних признаков насильственной смерти на теле не зафиксировано. В настоящее время устанавливается причина смерти; назначен ряд экспертиз.
По данному факту проводится проверка.
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