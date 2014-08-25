Движение по мосту «Саратов — Энгельс» откроют праздничным салютом

25.08.2014, 10:19

Движение по мосту «Саратов — Энгельс» откроют праздничным салютом
Торжественное открытие движения по мосту «Саратов — Энгельс» начнется в 21:00 29 августа (пятница). Об этом сообщил источник в правительстве региона, знакомый с предварительным планом мероприятия.

Как отметил собеседник, «помпезное празднество будет сопровождаться салютом и работой нескольких концертных площадок вблизи инфраструктурного объекта».

«Губернатор Валерий Радаев выступит с небольшой речью и отдаст команду сотрудникам ГИБДД открыть движение по мосту. Перед этим жители города увидят на большом экране, установленном специально для торжества, фильм об истории строительства и ремонта моста. Сначала по мосту проедут байкеры, а уже потом автолюбители. Основная площадка и сцена для выступлений будет организована близ стелы „Саратов“», — рассказал источник.

Напомним, на отремонтированном сооружении будет организовано реверсивное движение по центральной полосе. Обсуждается идея разрешить проезд и для грузового транспорта.


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