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Новости города Энгельса
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Владельцев собак обязали демонтировать памятники на могилах своих питомцев
26.08.2014, 09:45
В Энгельсе в лесной зоне близ озера Сазанка обнаружено несанкционированное кладбище домашних животных.
В Энгельсе женщина с двумя детьми ушла из дома
26.08.2014, 09:36
В следственный отдел по городу Энгельсу СУ СКР по Саратовской области поступило сообщение о пропаже двоих детей.
В сауне Энгельса задержана 16-летняя проститутка
25.08.2014, 10:38
В минувшую субботу на территории Энгельса сотрудники полиции пресекли работу притона в одной из саун.
Движение по мосту «Саратов — Энгельс» откроют праздничным салютом
25.08.2014, 10:19
Торжественное открытие движения по мосту «Саратов — Энгельс» начнется в 21:00 29 августа (пятница).
Следствие выясняет причины смерти молодого мужчины
25.08.2014, 09:22
Вчера утром в квартире одного из домов в поселке Мелиорации Энгельса было обнаружено тело 33-летнего мужчины.
Продавец подозревается в краже денег из касс двух магазинов
24.08.2014, 13:00
Жительница Энгельса подозревается в краже денег из касс двух магазинов.
Экипаж ППС обнаружил труп повешенного на дереве
23.08.2014, 09:46
Сегодня, около 4 часов утра, в Энгельсе экипаж ППС при патрулировании 2-го микрорайона Урицкого обнаружил тело молодого мужчины.
В Энгельсе пройдет фестиваль прикладного творчества «Бульвар мастеров»
22.08.2014, 17:29
31 августа на самой творческой улице Энгельса в рамках празднования «Дня города» состоится фестиваль прикладного творчества «Бульвар мастеров».
На торжественное открытие моста «Саратов — Энгельс» пригласили байкеров
22.08.2014, 17:04
Открытие моста «Саратов — Энгельс» запланировано на следующую пятницу, 29 августа.
Нюша поздравит жителей Энгельса с Днем города
22.08.2014, 15:51
На праздновании Дня города в Энгельсе (30 августа) на центральной площади выступит певица Нюша.
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